Fonds climat: le Conseil fédéral en campagne contre l'initiative

L'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat, en votation le 8 mars, ne ...
Fonds climat: le Conseil fédéral en campagne contre l'initiative

Fonds climat: le Conseil fédéral en campagne contre l'initiative

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

L'initiative populaire du PS et des Vert-e-s pour un fonds climat, en votation le 8 mars, ne mise quasiment que sur les subventions, ce qui mettrait à mal les finances fédérales, estime le Conseil fédéral. Il rejette ce texte qui va trop loin.

L'initiative demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB jusqu'en 2050, soit entre 3,9 et 7,8 milliards de francs par an. Ce fonds doit servir à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments ou à développer les transports publics.

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que la Confédération, les cantons et les communes font déjà beaucoup pour atteindre l'objectif de zéro net d'ici 2050. Deux milliards de francs sont disponibles chaque année pour la protection du climat. Et un large éventail de mesures a déjà été décidé.

Par ailleurs, le nouveau fonds pèserait lourd sur le budget de la Confédération, à coups de milliards supplémentaires. Il affaiblirait aussi le frein à l'endettement.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Suisse a été invitée à rejoindre le « Conseil de paix » de Trump

La Suisse a été invitée à rejoindre le « Conseil de paix » de Trump

Économie    Actualisé le 20.01.2026 - 09:36

La manifestation anti-WEF à Zurich dégénère

La manifestation anti-WEF à Zurich dégénère

Économie    Actualisé le 20.01.2026 - 01:12

Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans

Le styliste et grand couturier italien Valentino est mort à 93 ans

Économie    Actualisé le 19.01.2026 - 18:40

Le conseiller fédéral Martin Pfister auprès des troupes à Davos

Le conseiller fédéral Martin Pfister auprès des troupes à Davos

Économie    Actualisé le 19.01.2026 - 18:12

Articles les plus lus

Blocs de glace géants sur l'Elbe

Blocs de glace géants sur l'Elbe

Économie    Actualisé le 19.01.2026 - 16:30

Zurich Insurance soumet une offre pour le britannique Beazley

Zurich Insurance soumet une offre pour le britannique Beazley

Économie    Actualisé le 19.01.2026 - 16:35

« Les relations Suisse-USA en très bonne voie », dit M. Bessent

« Les relations Suisse-USA en très bonne voie », dit M. Bessent

Économie    Actualisé le 19.01.2026 - 16:56

Budget 2026: Lecornu va recourir au 49.3

Budget 2026: Lecornu va recourir au 49.3

Économie    Actualisé le 19.01.2026 - 18:58