Forbes: Taylor Swift, reine des records et deux fois milliardaire

La superstar de la pop Taylor Swift est désormais deux fois milliardaire. Portée par le succès ...
Forbes: Taylor Swift, reine des records et deux fois milliardaire

Forbes: Taylor Swift, reine des records et deux fois milliardaire

Photo: KEYSTONE/AP Invision/EVAN AGOSTINI

La superstar de la pop Taylor Swift est désormais deux fois milliardaire. Portée par le succès colossal de l’Eras Tour et une reconquête de ses droits musicaux, elle s’impose comme l’une des auteures-compositrices les plus rentables de tous les temps.

Selon le magazine américain Forbes, Taylor Swift, 36 ans, est devenue milliardaire en 2024 grâce à sa tournée mondiale Eras Tour. D’ici mars 2026, sa fortune aurait doublé pour atteindre environ 2 milliards de dollars, la plaçant au sommet des artistes les plus riches de l’histoire.

Le magazine souligne aussi un tournant en 2020, lorsque la chanteuse a commencé à réenregistrer une grande partie de son catalogue. Une stratégie qui lui a permis de capter directement les revenus de ses œuvres. Sa tournée aurait généré près de 2,2 milliards de dollars, un record absolu dans l’industrie du spectacle.

Ce succès s’inscrit dans un long bras de fer sur ses droits musicaux. Ses six premiers albums, enregistrés chez Big Machine, avaient été vendus en 2019 pour plus de 300 millions de dollars à une société liée à Scooter Braun, sans son accord, selon elle. Les droits ont ensuite été revendus à Shamrock Capital, avant que Swift n’annonce en 2025 les avoir récupérés.

Forbes rappelle enfin que ces estimations reposent sur des actifs publics (musique, immobilier, investissements) et restent indicatives.

/ATS
 

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