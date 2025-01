Forte récompense pour retrouver des bijoux volés à Londres

Une riche Londonienne a promis mardi une généreuse récompense à quiconque pourra aider la police à retrouver environ 10,5 millions de livres (12 millions de francs) de bijoux récemment volés à son domicile.

Le 7 décembre dans l'après-midi, un homme s'est introduit par une fenêtre du 2e étage au domicile de cette collectionneuse d'art, situé dans le quartier huppé de Primrose Hill à Londres, selon un communiqué de la police.

En l'absence de ses propriétaires, il a dérobé pour 10,5 millions de livres de bijoux, dont une broche ornée de diamants et saphirs et un collier en platine signés Van Cleef & Arpels, un collier de diamants et émeraude Boucheron, ainsi qu'un sac Kelly de Hermès en croco d'une valeur de 150'000 livres et 15'000 livres en cash.

Depuis, le suspect masqué, décrit par la police comme un 'homme blanc âgé d'une vingtaine ou une trentaine d'années, de corpulence moyenne' n'a pas été retrouvé.

La propriétaire des bijoux, identifiée dans les médias britanniques comme Shaffira Huang, une collectionneuse d'art, promet donc désormais de récompenser toute personne pouvant aider les autorités dans leur enquête.

Elle offre 500'000 livres (près de 570'000 francs) à quiconque pourra fournir des informations menant à l'arrestation et à la condamnation du suspect, et/ou une somme équivalant à 10% de la valeur des bijoux ou du sac pour toute information permettant de les récupérer.

Une grande partie (des bijoux) 'sont des pièces uniques, et donc facilement identifiables', a indiqué la police, qui a appelé d'éventuels témoins à se manifester.

'Si vous avez vu ces bijoux depuis, si quelqu'un a proposé de vous les vendre ou si vous avez d'autres informations, veuillez contacter la police', a insisté la 'Met'.

/ATS