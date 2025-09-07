Fortes perturbations dans le métro londonien en raison d'une grève

Une grève quasi-totale d'agents du métro londonien qui a commencé dimanche et doit se poursuivre ...
Fortes perturbations dans le métro londonien en raison d'une grève

Fortes perturbations dans le métro londonien en raison d'une grève

Photo: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL

Une grève quasi-totale d'agents du métro londonien qui a commencé dimanche et doit se poursuivre jusqu'à jeudi perturbe les déplacements de millions de personnes dans la capitale britannique.

L'opérateur Transport for London (TFL), qui gère le 'Tube', a annoncé qu'il y aurait peu ou aucun service entre lundi et jeudi sur l'ensemble des 11 lignes. Déjà dimanche, plusieurs lignes étaient à l'arrêt et des stations fermées en raison du mouvement.

Lancé à l'appel du syndicat des transports RMT, il concerne les conducteurs, agents de signalisation et de maintenance, et vise à protester contre le niveau des salaires et les conditions de travail. Les bus et certaines lignes spécifiques, comme la récente Elizabeth Line, ne sont pas concernés.

Il s'agit de la première grève aussi importante dans le métro, qui transporte jusqu'à 5 millions de passagers par jour, depuis celle mars 2023, lorsque le pays était en proie à une très forte inflation du fait de la guerre en Ukraine. Les grévistes refusent notamment la proposition de hausse de 3,4% des salaires de la direction de TfL, et demandent une réduction des heures de travail hebdomadaires.

Deux concerts du chanteur américain Post Malone, prévus dimanche et lundi au Tottenham Hotspur Stadium, ont été reportés à deux dates ultérieures, l'organisateur Live Nation UK expliquant sur X que 'sans service du Tube, il est impossible que les personnes puissent se rendre au concert et rentrer chez eux en sécurité'.

/ATS
 

Actualités suivantes

La population suisse est opposée à la généralisation du 30 km/h

La population suisse est opposée à la généralisation du 30 km/h

Économie    Actualisé le 07.09.2025 - 11:01

Beaucoup de défis pour Alain Sapin, nouveau patron de Groupe E

Beaucoup de défis pour Alain Sapin, nouveau patron de Groupe E

Économie    Actualisé le 07.09.2025 - 10:11

Dermatose nodulaire contagieuse: un deuxième foyer dans l'Ain

Dermatose nodulaire contagieuse: un deuxième foyer dans l'Ain

Économie    Actualisé le 07.09.2025 - 00:23

La livraison des F-35A dans les temps, selon Armasuisse

La livraison des F-35A dans les temps, selon Armasuisse

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 15:51

Articles les plus lus

Milan rend hommage au « roi » Armani

Milan rend hommage au « roi » Armani

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 10:05

La livraison des F-35A dans les temps, selon Armasuisse

La livraison des F-35A dans les temps, selon Armasuisse

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 15:51

Dermatose nodulaire contagieuse: un deuxième foyer dans l'Ain

Dermatose nodulaire contagieuse: un deuxième foyer dans l'Ain

Économie    Actualisé le 07.09.2025 - 00:23

Beaucoup de défis pour Alain Sapin, nouveau patron de Groupe E

Beaucoup de défis pour Alain Sapin, nouveau patron de Groupe E

Économie    Actualisé le 07.09.2025 - 10:11

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 05:41

Milan rend hommage au « roi » Armani

Milan rend hommage au « roi » Armani

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 10:05

La livraison des F-35A dans les temps, selon Armasuisse

La livraison des F-35A dans les temps, selon Armasuisse

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 15:51

Dermatose nodulaire contagieuse: un deuxième foyer dans l'Ain

Dermatose nodulaire contagieuse: un deuxième foyer dans l'Ain

Économie    Actualisé le 07.09.2025 - 00:23

Parmelin a eu des rencontres constructives à Washington

Parmelin a eu des rencontres constructives à Washington

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 01:09

Trump n'ira pas au G20 en Afrique du Sud

Trump n'ira pas au G20 en Afrique du Sud

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 01:27

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Droits d'auteur: Apple accusé de piratage devant la justice

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 05:41

Milan rend hommage au « roi » Armani

Milan rend hommage au « roi » Armani

Économie    Actualisé le 06.09.2025 - 10:05