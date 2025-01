Fortes secousses ressenties à Katmandou après un séisme

De fortes secousses ont été ressenties mardi avant l'aube dans la capitale du Népal, Katmandou, après un tremblement de terre survenu au Tibet voisin. La magnitude du séisme était de 7,1, selon l'USGS.

L'institut d'études géologiques américain (USGS) a précisé que l'épicentre se trouvait dans une zone désertique du Tibet, à 93 kilomètres de la ville népalaise de Lobuche (nord-est), distante de plus de 200 kilomètres de Katmandou, en plein Himalaya.

Les autorités népalaises ont annoncé être en train de vérifier s'il avait causé des dommages dans la capitale. 'Cela a secoué assez fort ici. Tout le monde est réveillé, mais nous n'avons pas connaissance de dégâts pour le moment', a indiqué un responsable de la région de Namche.

Le Népal se trouve au coeur de l'Himalaya, sur la ligne de fracture entre les plaques tectoniques indienne et eurasienne, une zone où l'activité sismique est régulière.

En 2015, un tremblement de terre de magnitude 7,8 avait fait près de 9000 morts et plus de 22'000 blessés dans le pays, détruisant plus de 500'000 habitations.

/ATS