Frais pour les petits colis dans l'UE: pression sur la Suisse

L'Union européenne (UE) va instaurer cette année des frais de traitement pour les petits colis ...
Frais pour les petits colis dans l'UE: pression sur la Suisse

Frais pour les petits colis dans l'UE: pression sur la Suisse

Photo: KEYSTONE/DPA/OLIVER BERG

L'Union européenne (UE) va instaurer cette année des frais de traitement pour les petits colis importés dans l'UE. La fédération suisse du commerce de détail demande à la Suisse de lui emboîter le pas.

Dans une prise de position, la Swiss Retail Federation a accueilli vendredi avec satisfaction la récente annonce de l'UE concernant l'instauration d'une taxe de traitement sur les petits colis. Cette mesure devrait être mise en oeuvre dès le 1er novembre.

Cette taxe s'appliquera à tout produit commandé sur Internet et importé dans l'UE. Elle vise à couvrir les coûts croissants liés à l'augmentation du nombre de petits envois issus du commerce en ligne, notamment les opérations de tri et de contrôle à l'importation. Le montant de la taxe doit encore être fixé par la Commission européenne.

Par le passé, la Swiss Retail Federation avait déjà réclamé à plusieurs reprises l'instauration d'une telle taxe affectée à l'importation de petits colis pour la Suisse, indique-t-elle.

Pression sur la Suisse

Avec la décision de Bruxelles, la pression s'accroît sur la Suisse, a déclaré l'organisation à Keystone-ATS. La Suisse doit désormais emboîter le pas à l'UE, sous peine de voir apparaître 'des manœuvres d'évitement dans la logistique des plateformes de vente en ligne'. La Suisse ne doit pas devenir une 'plaque tournante pour l'importation de colis pour toute l'Europe'.

La Suisse doit donc introduire rapidement une taxe similaire. L'association s'est dite convaincue que la volonté politique nécessaire existe.

Plusieurs interventions parlementaires sur ce sujet sont actuellement en cours d'examen au Parlement. Elles portent sur la responsabilité des plateformes en ligne internationales en matière de sécurité des produits ainsi que sur l'élimination et le contrôle des colis expédiés depuis l'Asie orientale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Décharges sauvages de Nestlé: décision prévue le 27 mai

Décharges sauvages de Nestlé: décision prévue le 27 mai

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 13:39

Swiss et Edelweiss relèvent leurs suppléments carburant

Swiss et Edelweiss relèvent leurs suppléments carburant

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:50

Deutsche Bahn: perte nette aggravée en 2025, trains en retard

Deutsche Bahn: perte nette aggravée en 2025, trains en retard

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:46

Du lait d'avoine ne peut pas s'appeler « lait »

Du lait d'avoine ne peut pas s'appeler « lait »

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:45

Articles les plus lus

L'Autriche va interdire les réseaux sociaux jusqu'à 14 ans

L'Autriche va interdire les réseaux sociaux jusqu'à 14 ans

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 11:24

Du lait d'avoine ne peut pas s'appeler « lait »

Du lait d'avoine ne peut pas s'appeler « lait »

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:45

Deutsche Bahn: perte nette aggravée en 2025, trains en retard

Deutsche Bahn: perte nette aggravée en 2025, trains en retard

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:46

Swiss et Edelweiss relèvent leurs suppléments carburant

Swiss et Edelweiss relèvent leurs suppléments carburant

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:50

Cosmétiques aux ados: enquête en Italie contre Sephora et LVMH

Cosmétiques aux ados: enquête en Italie contre Sephora et LVMH

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 10:54

L'Autriche va interdire les réseaux sociaux jusqu'à 14 ans

L'Autriche va interdire les réseaux sociaux jusqu'à 14 ans

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 11:24

Du lait d'avoine ne peut pas s'appeler « lait »

Du lait d'avoine ne peut pas s'appeler « lait »

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:45

Deutsche Bahn: perte nette aggravée en 2025, trains en retard

Deutsche Bahn: perte nette aggravée en 2025, trains en retard

Économie    Actualisé le 27.03.2026 - 12:46