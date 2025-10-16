France: Lecornu échappe de peu à la censure - maintenant le budget

Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi à la censure, le Parti socialiste laissant ...
Photo: KEYSTONE/AP/Thibault Camus

Sébastien Lecornu a échappé à quelques voix près jeudi à la censure, le Parti socialiste laissant sa chance au premier ministre en échange de sa promesse de suspendre la réforme des retraites. Les débats budgétaires vont désormais pouvoir commencer à l'Assemblée.

Au total, 271 députés ont voté pour, insuffisant pour atteindre les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. LFI, les communistes, les écologistes et l'extrême droite avaient annoncé leur volonté de censurer le gouvernement, Les Républicains et surtout le PS faisant le choix inverse.

Une deuxième motion déposée par le Rassemblement national devrait elle être rejetée largement un peu plus tard dans la matinée, la gauche refusant d'y mêler ses voix.

Les débats autour du budget, dont le texte a été présenté en Conseil des ministres mardi et qui prévoit un effort d'une trentaine de milliards d'euros, doivent enfin commencer à l'Assemblée la semaine prochaine.

/ATS
 

