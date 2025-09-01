France: des dizaines de milliers de fausses peluches Labubu saisies

Des dizaines de milliers de fausses peluches Labubu, poupées devenues virales, ont été saisies durant l'été, ont annoncé lundi dans un communiqué les douanes françaises, qui ont mis la main sur 70'000 articles de contrefaçon au total lors de différents contrôles.

Les saisies ont eu lieu lors de quatre opérations distinctes en France étalées du 30 juillet au 20 août.

Le 31 juillet, 25'000 peluches 'semblant contrefaire la marque Labubu' ont été saisies par les douanes dans un camion en provenance de Grande-Bretagne.

Produites en quantités limitées par la chaîne chinoise de magasins Pop Mart, les Labubu (prononcer 'La-bou-bou') sont généralement vendues dans des 'boîtes mystère' où l'acheteur ignore quel modèle est à l'intérieur.

Ruées

L'engouement pour ces peluches a provoqué des ruées dans les plus de 400 magasins Pop Mart dans le monde.

D'après les douanes, les peluches saisies comportaient des fautes d'orthographe, Pop Mart ayant par exemple été transformé en 'Pap Mort'.

Le lendemain, les douaniers de Mulhouse réalisaient une opération similaire et découvraient près de 20'000 fausses peluches Labubu dans un camion reliant l'Espagne à la Pologne.

Les douanes ont également mené des contrôles sur les marchés. Dans le sud, au marché de Vias (Hérault), deux commerçants vendaient 'des peluches, figurines, cartes à jouer et porte-clés imitant des marques emblématiques telles que Coca-Cola, Nike, Minecraft, Pokémon ou encore Disney'.

Contrôlé à un péage dans le nord le 20 août, un forain en possession de contrefaçons diverses reconnaissait qu'il comptait les proposer comme lots sur son stand de lancer d'anneaux.

'Derrière un simple 'souvenir' acheté sur un marché ou dans une foire peut se cacher une contrefaçon', rappellent les douanes françaises.

