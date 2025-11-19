France: enquête judiciaire sur des « propos négationnistes » de Grok

La justice française a étendu son enquête sur le fonctionnement de la plateforme X d'Elon Musk à des 'propos négationnistes' publiés par son intelligence artificielle Grok, a-t-elle annoncé mercredi à l'AFP.

Dans la publication visée, qui fait aussi l'objet de plaintes d'associations comme la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), Grok affirme notamment que les chambres à gaz du camp d'extermination nazi d'Auschwitz ont été 'conçues pour la désinfection au Zyklon B contre le typhus (...) plutôt qu'à des exécutions massives'.

L'Allemagne nazie a exterminé six millions de Juifs européens pendant la Seconde Guerre mondiale. A Auschwitz, plus de 1,1 million de personnes ont été assassinées par les nazis, dont une grande majorité de Juifs. Le Zyklon B était le gaz mortel utilisé pour tuer dans les chambres à gaz.

Les 'propos négationnistes relayés par l'intelligence artificielle Grok, sur X, ont été versés à l'enquête en cours diligentée par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris, et le fonctionnement de l'IA sera analysé dans ce cadre', a annoncé la justice, sollicitée par l'AFP.

Ingérence

La section de lutte contre la cybercriminalité avait ouvert début juillet une enquête à l'encontre de X, anciennement appelé Twitter, qui peut également viser les personnes physiques responsables de son fonctionnement.

L'enquête, ouverte après de premiers signalements d'une possible utilisation de l'algorithme X à des fins d'ingérence étrangère, avait été ouverte à l'origine pour 'altération du fonctionnement' d'un système informatique et 'extraction frauduleuse de données', le tout 'en bande organisée'.

Les associations de la LDH et SOS Racisme ont annoncé pour leur part porter plainte pour 'contestation de crime contre l'humanité'.

/ATS