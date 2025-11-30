France: le chef du RN agressé lors d'une séance de dédicaces

Jordan Bardella, le président du Rassemblement national (RN), le principal parti de l'extrême droite française, a été agressé samedi lors d'une séance de dédicaces à Moissac, dans le sud-ouest de la France. Un septuagénaire lui a écrasé un oeuf sur la tête.

L'homme, âgé de 74 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour 'violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité', a indiqué le procureur de Montauban.

Selon la gendarmerie, qui a procédé à l'interpellation, le septuagénaire était dans la file pour la dédicace et s'est jeté sur Jordan Bardella, lui cassant un oeuf sur la tête.

La sécurité présente est intervenue et le président du RN n'a pas été blessé, a indiqué une source au sein du parti, précisant qu'il a ensuite pu reprendre la séance de dédicaces de son livre 'Ce que veulent les Français'.

Plainte déposée

Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du RN, a précisé le mouvement. Mardi, le président du RN avait été enfariné lors de la visite d'une foire agricole à Vesoul, dans l'est de la France, et un lycéen de 17 ans avait été placé en garde à vue avant d'être libéré le lendemain. Le mineur devra suivre un stage de citoyenneté.

'Plus nous progressons, plus nous nous rapprochons du pouvoir, et plus la violence de l'extrême gauche, de l'intolérance et de la bêtise pure se déchaîne', a réagi Jordan Bardella sur le réseau social X samedi soir.

Jordan Bardella, est le favori du premier tour de l'élection présidentielle française de 2027, selon un sondage Verian pour la revue L'Hémicycle publié vendredi. Il arriverait largement en tête, avec 35,5% à 36,5% des intentions de vote, selon les configurations testées, loin devant les deux candidats suivants, l'ancien premier ministre Edouard Philippe (16,5%-17%) et le dirigeant du parti Place publique (gauche) Raphaël Glucksmann (11,5%-13%).

