France: le moral des ménages se dégrade

La confiance des ménages français s'est de nouveau dégradée en novembre, a annoncé mercredi l'Insee. L'indicateur la synthétisant a perdu trois points à 90, notamment en raison de craintes accrues sur le chômage.

L'indicateur d'octobre a été révisé à la baisse d'un point, à 93. Les craintes des ménages sur les perspectives d'évolution du chômage augmentent de neuf points ce mois-ci, avec un solde d'opinion de 42, au plus haut depuis mai 2021.

Novembre a été marqué par l'annonce de fermetures de sites chez Michelin et ArcelorMittal, et les déclarations du ministre de l'Industrie Marc Ferracci, prédisant qu'il y aurait 'probablement' d'autres fermetures de sites dans les prochaines semaines et les prochains mois, avec un bilan social se comptant 'en milliers d'emplois'.

Par ailleurs, l'opinion des ménages sur leur situation financière à venir perd cinq points à -13, s'éloignant de sa moyenne de longue période (-7). La moyenne est calculée sur les années 1987 à 2023. Le solde relatif à leur situation financière récente est presque stable (-1 point à -23). Leur opinion sur l'opportunité de faire actuellement des achats importants perd un point à -30, et s'éloigne un peu plus de sa moyenne (-15).

Les ménages ont également une opinion en nette baisse sur le niveau de vie à venir en France, qui perd huit points à -51 et tombe au plus bas depuis octobre 2023. L'opinion sur le niveau de vie récent perd deux points pour sa part, à -69. Dans les deux cas, les soldes d'opinion sont bien en dessous de leurs moyennes respectives (-28 et -48).

Les ménages se remettent aussi à craindre une accélération des prix dans les douze prochains mois: +8 points à -41. Ces craintes restent cependant en dessous de la moyenne (-31). Parallèlement, leur opinion sur l'évolution récente des prix est meilleure et gagne six points à 3 points, contre une moyenne de long terme beaucoup plus basse à -13.

Dans ce contexte, l'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne future se dégrade légèrement (-2 points à 11), tandis que celui relatif à leur capacité d'épargne actuelle perd un point à 17. Les deux soldes se maintiennent bien au-dessus de leurs moyennes de long terme (-7 et +10). Enfin, l'opinion des ménages sur l'opportunité d'épargner gagne un point à 38, contre 18 en moyenne.

