France: le taux de chômage en légère hausse à 7,7%

Le taux de chômage en France a légèrement augmenté au troisième trimestre, de +0,1 point par rapport au deuxième trimestre, pour atteindre 7,7% de la population active, a annoncé jeudi.

Le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT), recherchant un emploi et immédiatement disponibles pour en prendre un, augmente de 44'000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes.

'Le taux de chômage est ainsi supérieur de 0,3 point à son niveau du troisième trimestre 2024, mais demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-2,8 points)', note l'Insee.

Sur le trimestre, le taux de chômage des 15-24 ans diminue pour sa part de 0,2 point, s'établissant à 18,8%. Un niveau qui porte à 0,8 point sa baisse sur un an.

Le taux de chômage des 50 ans ou plus augmente de 0,3 point sur le trimestre et de 0,4 point sur un an, à 5,1%.

L'Insee, qui a aussi révisé en hausse l'estimation du deuxième trimestre de 7,5 % à 7,6%. Pendant cette période, le taux de chômage au sens du BIT était resté quasiment stable, avec 29'000 chômeurs en plus.

