France: près de 100 hectares brûlés dans le Maine-et-Loire

97 hectares de forêt ont brûlé mardi dans le Maine-et-Loire, un département français placé en vigilance rouge 'canicule', a-t-on appris auprès de la préfecture. Les pompiers luttaient encore contre l'incendie dans la nuit de mardi mercredi.

L'alerte a été donnée dans l'après-midi dans la commune de Saint-Macaire-du-Bois. Un des flancs de l'incendie a pu être fixé, a indiqué le directeur de cabinet de la préfecture, joint peu avant minuit. 'Sur la dernière heure, l'incendie a parcouru un seul hectare', a-t-il précisé.

Aucune habitation n'a été menacée et il n'y a pas eu d'évacuations, a-t-il ajouté. L'origine du sinistre n'est pas connue dans l'immédiat.

Dans le département du Lot-et-Garonne, deux feux de forêt ont parcouru respectivement 5 hectares pour le premier, désormais fixé, et 87 hectares pour le second, toujours 'en propagation' mardi soir, a-t-on appris auprès des autorités.

Les deux foyers, distants de cinq kilomètres, sont situés à proximité de Boussès, village d'une quarantaine d'habitants situé dans le massif des Landes de Gascogne.

Les habitants présents à Boussès ont été confinés et cinq occupants d'une habitation évacués. Un camion du Sdis 47 a été détruit par les flammes et un sapeur-pompier légèrement blessé, a précisé la préfecture, faisant état de 180 sapeurs-pompiers et 80 engins mobilisés, avec le renfort de deux Canadair et trois avions Dash.

Le Lot-et-Garonne, en vigilance rouge canicule, a par ailleurs été placé en alerte orange au risque d'incendie.

Dans l'Aveyron, à Nant, la progression d'un incendie, qui avait commencé dimanche et qui a parcouru 35 hectares, a été arrêtée mardi, a indiqué la préfecture de l'Aveyron. Trois sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés au cours de l'intervention.

La France a connu mardi sa journée la plus torride jamais enregistrée, au septième jour d'une vague de chaleur exceptionnelle dans son intensité et sa durée, avec des températures élevées et une humidité faible qui alimentent le risque de feux de forêt.

/ATS