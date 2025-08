France: un incendie parcourt 8000 hectares dans le sud du pays

Un incendie d'une intensité exceptionnelle dans le massif des Corbières, dans le sud de la France, a fait mardi deux blessés. Les flammes ont ravagé 8000 hectares de végétation, entraînant la fermeture de l'autoroute reliant la France à l'Espagne.

L'un des blessés est 'en urgence absolue, gravement brûlé', a précisé la préfecture du département de l'Aude mardi soir. Les flammes, attisées par le vent, se sont propagées de forêts en broussailles, avant d'atteindre le village de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, près de Carcassonne, où des maisons ont été brûlées.

Les vacanciers de plusieurs campings ont été évacués de façon préventive, ainsi qu'une trentaine de maisons. A Tournissan, un autre village du secteur, des habitants tentaient de contrer l'avancée des flammes à l'aide de tuyaux d'arrosage, a constaté un photographe de l'AFP.

'Une des zones les plus sèches'

'L'évolution du feu est très rapide et il a déjà parcouru 8000 hectares [...] L'A9 est fermée entre Perpignan et Narbonne, dans les deux sens. Une hypothèse de travail, c'est que l'incendie s'approche de l'autoroute', a déclaré la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, Lucie Roesch.

'Le vent est en train de faiblir. A la faveur de la nuit, il y a un peu plus d'humidité. On peut espérer que le feu progresse moins vite cette nuit', a-t-elle ajouté. 'Les conditions météorologiques sont défavorables. C'est une des zones les plus sèches du département', avait-elle observé auparavant.

Sur place, 1250 pompiers sont mobilisés. Trois ont été légèrement blessés. Jusqu'à la tombée de la nuit, neuf Canadair, cinq Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau, soit 'le maximum des capacités nationales' selon Mme Roesch, se sont relayés au-dessus du brasier, sans parvenir à le maîtriser.

Depuis le début de l'été, plusieurs incendies sont intervenus dans ce département touché par la sécheresse. L'un d'eux, au début du mois de juillet, le plus important depuis 1986, avait parcouru 2000 hectares et mobilisé près de 1000 pompiers près de Narbonne.

/ATS