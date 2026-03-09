Frappe américaine contre des trafiquants de drogue présumés

Les Etats-Unis ont mené dimanche une nouvelle frappe dans l'océan Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant six personnes, a annoncé l'armée américaine. Plus de 150 personnes ont été tuées dans cette campagne lancée en septembre.

'Les services de renseignement ont confirmé que l'embarcation empruntait des routes utilisées pour le trafic de drogue dans l'est du Pacifique et qu'elle était impliquée dans des opérations de trafic de drogue', a affirmé sur le réseau social X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (SOUTHCOM).

Comme souvent, l'armée a publié une vidéo de la frappe, montrant un petit bateau soufflé par une explosion filmée depuis les airs.

Exécutions extrajudiciaires

Le président américain Donald Trump et son gouvernement n'ont jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

La légalité de cette campagne, qui vise officiellement des cartels alimentant le trafic de drogue aux Etats-Unis, suscite un vif débat dans le monde et au sein de la classe politique américaine.

Des experts et des responsables de l'ONU ont ainsi dénoncé des exécutions extrajudiciaires.

/ATS