Frappes israéliennes sur le Liban: des dizaines de morts

Les frappes israéliennes sur le Liban mercredi, les plus violentes depuis le début de la guerre ...
Frappes israéliennes sur le Liban: des dizaines de morts

Israël dit avoir visé

Photo: KEYSTONE/AP/HASSAN AMMAR

Les frappes israéliennes à grande échelle menées mercredi au Liban ont visé 'des centaines' de membres du Hezbollah, a affirmé le ministre de la Défense israélien, les autorités libanaises faisant état de leur côté de dizaines de morts.

'Tsahal a mené une attaque surprise contre des centaines de terroristes du Hezbollah dans des centres de commandement à travers le Liban', a déclaré Israël Katz dans un message vidéo diffusé par son bureau, assurant qu'il s'agissait 'du coup le plus dur [...] encaissé' par le mouvement pro-iranien depuis l'opération des bipeurs.

M. Katz faisait référence au piégeage par les services secrets israéliens de bipeurs et talkies-walkies utilisés par les membres du Hezbollah, dont l'explosion simultanée, coup sur coup, les 17 et 18 septembre 2024, avait fait 39 morts et près de 3.000 blessés, selon les autorités libanaises.

/ATS
 

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