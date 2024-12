Fréquentation des cinémas en hausse en France, « exception mondiale »

La fréquentation des salles de cinéma en France a été 'une exception mondiale' en 2024: elle a augmenté, comptant plus de 181 millions d'entrées, dont près de la moitié pour des films français, a annoncé le CNC mardi dans son bilan annuel.

Trois films tricolores cumulent près de 25 millions d'entrées: 'Un p'tit truc en plus' d'Artus (en tête du box office 2024 avec 10,3 millions d'entrées), 'Le Comte de Monte-Cristo' d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (deuxième, 9,1 millions) et 'L'Amour ouf' de Gilles Lellouche (cinquième, 4,7 millions).

'Un tel chiffre n'avait plus été atteint depuis 2011, année d''Intouchables' (d'Olivier Nakache et Eric Toledano, NDLR) et de 'Rien à déclarer' (de Dany Boon, ndlr)', a commenté le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dans un communiqué.

Au-delà de ces trois cartons, la part de marché des films français s'élève au total à 44,4% en 2024.

C'est le 'meilleur niveau' depuis 2008, année de 'Bienvenue chez les Ch'tis' et 'Astérix aux Jeux olympiques' (45,8%), à égalité avec 2014 (année de 'Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?' et ses 12 millions d'entrées).

La France est ainsi une 'double exception' mondiale, s'est félicité Olivier Henrard, président du CNC par intérim, sur France Inter.

D'abord, c'est 'le seul pays dans lequel davantage de gens que l'an dernier ont poussé la porte d'une salle de cinéma', soit environ un million de plus, a-t-il souligné.

Ensuite, cette fréquentation 'est tirée par le cinéma national', a-t-il poursuivi en référence aux 44,4% de part de marché des films tricolores.

Succès français

'En dehors des Etats-Unis (37,6%), aucun pays au monde n'approche de ce chiffre', a-t-il souligné. 'Chez nos grands voisins européens, on navigue entre 15 et 25%.'

En 2024 en France, outre les trois cartons français, tous les autres films dans le top 10 sont américains: les trois dessins animés 'Vice-Versa 2' (8,3 millions d'entrées), 'Vaiana 2' (6,4 millions) et 'Moi, moche et méchant 4' (4,3 millions), ainsi que les films 'Dune: deuxième partie' (4,1 millions), 'Deadpool & Wolverine' (3,7 millions), 'Gladiator II' (2,9 millions) et 'La Planète des singes: le nouveau royaume' (2,5 millions).

Certes, globalement, la fréquentation des salles en France reste à '12,8% en dessous de la moyenne' d'avant Covid. 'Mais les derniers mois de l'année 2024, on a quasiment recollé aux chiffres d'avant la pandémie', a noté M. Henrard, en espérant que la tendance se confirme en 2025.

