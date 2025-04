Fribourg: centre de stockage cantonal bloqué par un recours

Les travaux de construction du Centre de stockage interinstitutionnel (SIC) sont retardés à Givisiez (FR). Le Tribunal fédéral (TF) a accordé l’effet suspensif aux opposants au projet de l’Etat de Fribourg voté par le peuple le 9 février avec un crédit de 56 millions.

L'information parue mardi sur le site de La Liberté a été confirmée à Keystone-ATS par Julien Guignard, avocat des opposants, à savoir une entreprise et un privé voisins. Le début du chantier, annoncé pour ce printemps déjà par le Conseil d'Etat après le oui au référendum financier obligatoire, n'est pas donc pour demain.

Déboutés peu avant le scrutin par le Tribunal cantonal (TC), les opposants ont décidé de porter le cas plus haut. Et ils ont obtenu l’effet suspensif, ce qui signifie que le projet est bloqué jusqu’à ce que les juges de Mon-Repos se prononcent sur le fond. Me Julien Guignard indique ne pouvoir se satisfaire de l’arrêt du TC.

Pas conforme

'C'est une parcelle importante, au cœur de la zone industrielle. Or nous estimons que le projet de l’Etat n’est pas conforme à la zone. Sur certains aspects, le TC avance des arguments sans apporter de preuves', note-t-il, sans cacher que la construction, par son ampleur et son esthétique, affectera les activités de ses clients.

Les recourants relèvent ainsi l'impact visuel négatif du bâtiment, en raison notamment de sa hauteur qui dépasse celle d'autres du secteur. 'Sur ce point, nous avons tenté de discuter avec les autorités cantonales, mais n’avons jamais eu de réponses à nos sollicitations', précise à La Liberté Me Julien Guignard.

Le recours devant le TC ciblait le permis de construire, délivré en juillet dernier par la préfète du district de la Sarine. Les opposants considèrent que le centre de stockage, dont la vocation est de protéger le patrimoine de l'Etat, est un service public et qu'il devrait être implanté dans une zone d'intérêt général.

Action rapide

Le TC estime lui que l'édifice est conforme à l'affectation de la zone, qu'il peut contenir des locaux administratifs et qu'il n'enfreint aucune prescription d'ordre esthétique. Pour rappel, les Fribourgeois ont accepté le crédit de 56 millions, après déduction des 8,8 millions de subventions fédérales, avec 53,43% de oui.

Le patrimoine de l'Etat est dispersé sur 29 sites. Les biens sont régulièrement entreposés dans des lieux ne répondant pas aux normes de conservation et de sécurité. 'La situation doit être rapidement améliorée, parce qu'elle met en danger des objets précieux et rend très coûteux leur entretien', selon le gouvernement.

Dans le futur centre de Givisiez, les collections d'importance nationale de 12 institutions, 8 étatiques et 4 communales, seront réunies et protégées dans des conditions optimales. Le SIC répond également aux besoins de stockage pour les 25 prochaines années, et jusqu'à 40 ans pour la Bibliotèque cantonale et universitaire (BCU).

A son ouverture, l'infrastructure rassemblera 6 millions de pièces, d'une valeur supérieure à 420 millions de francs. Plus loin, elle pourra accueillir jusqu'à 8 millions d'objets d'une valeur de 560 millions. Le stockage permettra au canton de réaliser une économie de plus d'un million de francs par an en frais de location.

