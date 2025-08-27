Fribourg et Lucerne gagnent chacun un siège au Conseil national

Les populations fribourgeoise et lucernoise compteront plus de représentants au Conseil national ...
Fribourg et Lucerne gagnent chacun un siège au Conseil national

Fribourg et Lucerne gagnent chacun un siège au Conseil national

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Les populations fribourgeoise et lucernoise compteront plus de représentants au Conseil national après les élections fédérales du 24 octobre 2027. Les deux cantons, davantage peuplés, gagnent chacun un siège supplémentaire, au détriment de Berne et des Grisons.

Fribourg disposera de huit sièges, contre sept actuellement, tandis que Lucerne aura dix sièges, au lieu de neuf. En revanche, les cantons de Berne et des Grisons perdront chacun un siège et auront respectivement 23 et 4 sièges.

Le Conseil fédéral a validé mercredi cette répartition après avoir approuvé l'effectif de la population résidante permanente déterminé à la fin de l'année dernière.

Conformément à la Constitution, les 200 sièges du Conseil national sont répartis tous les quatre ans entre les cantons en fonction de leur population. Zurich compte le plus de sièges (36). Berne et Vaud (19) complètent le podium.

/ATS
 

Actualités suivantes

La population suisse veut l'égalité pour les personnes LGBTQ

La population suisse veut l'égalité pour les personnes LGBTQ

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 10:33

Pas de nouveaux débordements à Lausanne mardi soir

Pas de nouveaux débordements à Lausanne mardi soir

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 07:01

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 22:00

L'EPFZ résout l'énigme de la stabilité de la mousse de bière

L'EPFZ résout l'énigme de la stabilité de la mousse de bière

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 17:03

Articles les plus lus

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Triple homicide à Corcelles: l'assassinat retenu par le procureur

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 16:35

L'EPFZ résout l'énigme de la stabilité de la mousse de bière

L'EPFZ résout l'énigme de la stabilité de la mousse de bière

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 17:03

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 26.08.2025 - 22:00

Pas de nouveaux débordements à Lausanne mardi soir

Pas de nouveaux débordements à Lausanne mardi soir

Suisse    Actualisé le 27.08.2025 - 07:01