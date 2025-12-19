Fribourg: le 30 km/h restera l'exception sur le réseau cantonal

Les députés fribourgeois ont voté vendredi une modification de la loi sur la mobilité (LMob) ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les députés fribourgeois ont voté vendredi une modification de la loi sur la mobilité (LMob) visant au maintien, 'en principe', d'une vitesse minimale de 50 km/h sur les routes cantonales. L'adaptation concrétise une motion UDC acceptée par le Grand Conseil en 2023.

La modification, 'plutôt symbolique', de l'article 98 alinéa 3 de la LMob a passé la rampe par 70 voix contre 34 et 1 abstention. Elle permet de 'clarifier' le cadre juridique, ont dit le président de la commission ad hoc, le député PLR Savio Michellod, et le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé de la mobilité.

La révision partielle implique que désormais la vitesse maximale est, 'en principe', maintenue à minimum 50 km/h sur les routes cantonales et que des dérogations ne sont possibles que dans des cas particuliers prévus par la législation fédérale, notamment en lien avec le bruit ou la sécurité.

La Confédération est elle-même en train de modifier son ordonnance sur la question du 30 km/ sur les routes principales des communes, a rappelé Jean-François Steiert.

/ATS
 

