Fromages Spielhofer, à St-Imier, lauréat du Prix SVC Suisse romande

Fromages Spielhofer remporte l’édition 2024 du Prix SVC Suisse romande. L'entreprise familiale de St-Imier (BE), qui produit et affine des fromages, dont la Tête-de-Moine, devance les sociétés Codec, à Dombresson (NE), et Jean Singer & Cie, à Boudry (NE).

La cérémonie de la 11e édition du Prix SVC Suisse romande a eu lieu mardi soir au SwissTech Convention Center de l’EPFL, devant un parterre de 1000 personnes. Le lauréat 2024 a été sélectionné parmi un panel de 80 PME soumises à l’examen du jury, puis retenu pour la finale qui réunissait cinq entreprises nominées.

Produit phare

Fromages Spielhofer traite quotidiennement plus de 45'000 litres de lait achetés à plus de 60 paysans locaux. Son assortiment englobe 20 sortes de fromages à pâte dure et mi-dure, réalisés avec du lait cru produit avec du fourrage non ensilé, ainsi que du beurre de montagne.

La Tête-de-Moine est son produit phare. Fromages Spielhofer commercialise 45% du tonnage global de ce fromage AOP et exporte 80% de sa production dans 65 pays. La fromagerie produit aussi un Gruyère AOP sur son site de Sonvilier (BE), neutre en carbone.

La fromagerie emploie entre 80 et 120 employés dans la région selon la saison et 230 pour l’entier du groupe, note le communiqué des organisateurs. Ce dernier intègre cinq filiales, dont une au Kirghizstan, créée dans le cadre d’un projet de développement.

Podium complété

Fondée en 1966, la société Codec, active dans le microdécolletage de précision, est montée sur la deuxième marche du podium. Quant au troisième rang, il revient à Jean Singer & Cie, manufacture familiale indépendante depuis 1919 qui fabrique industriellement des cadrans haut de gamme pour les grandes marques horlogères suisses.

Les places de diplômés ont été attribuées aux entreprises Gotec, à St-Léonard (VS), et Medistri, à Domdidier (FR), ex aequo. La première développe et fabrique des pompes électromagnétiques pour des appareils professionnels, alors que la seconde est spécialisée et certifiée dans la stérilisation des dispositifs médicaux.

Les critères d’examens déterminants retenus par le jury, composé de 17 experts indépendants, sont les produits et services proposés, la qualité du management, la réussite commerciale et le potentiel à venir, la capacité d’innovation, la culture d’entreprise et les engagements en faveur du tissu économique et social de leur région.

Responsable et créateur du Prix SVC, le SVC (pour Swiss Venture Club) est une association indépendante à but non lucratif, 'conçue par des entrepreneurs pour des entrepreneurs'. Il s’est donné notamment pour objectif de soutenir et promouvoir le moteur de l’économie helvétique, les PME.

/ATS