Fusion des trois communes de la Vallée de Joux (VD)

La Vallée de Joux (VD) ne comprendra plus qu'une seule commune dès 2027. Les Combiers ont accepté dimanche à 58,9% de fusionner leurs trois communes actuelles, à savoir Le Chenit, L'Abbaye et Le Lieu.

Il fallait que les trois communes disent 'oui', ce qui a été le cas au Chenit (1231 oui; 822 non), à L'Abbaye (370; 300) et au Lieu (278; 187). Le taux de participation a dépassé les 60%.

La nouvelle entité, dont le nom sera La Vallée de Joux, verra le jour le 1er janvier 2027. Elle comptera environ 7000 habitants et, avec 16'361 hectares, détrônera Château-d'Oex du titre de commune la plus vaste du canton de Vaud.

Les autorités communales actuelles resteront en fonction jusqu'au 31 décembre 2026, soit six mois de plus que dans le reste du canton. Les élections pour la nouvelle commune auront lieu en automne 2026 et les élus entreront en fonction le 1er janvier 2027. Formellement, le dernier mot sur cette fusion reviendra au Grand Conseil, qui se prononcera au printemps 2025.

/ATS