G7: des policiers et gendarmes français dès samedi à Genève

Des policiers et gendarmes français seront déployés dès samedi à Genève sous commandement genevois ...
G7: des policiers et gendarmes français dès samedi à Genève

G7: des policiers et gendarmes français dès samedi à Genève

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Des policiers et gendarmes français seront déployés dès samedi à Genève sous commandement genevois à deux jours du sommet du G7 d'Evian (F). Un arrangement a été signé vendredi entre la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast et la préfète de Haute-Savoie Emmanuelle Dubée.

Ces forces de sécurité, dont le nombre n'est pas précisé pour des raisons opérationnelles, n'auront pas pour mandat de garantir le maintien de l'ordre. Mais elles seront présentes 'de manière non anecdotique' et pour 'dissuader', a expliqué à Keystone-ATS le porte-parole du Département des institutions et du numérique (DIN), Laurent Paoliello, confirmant une information du journal Le Temps.

'Cela nous permet d'étoffer notre maillage sécuritaire' d'Evian à Genève et dans les cantons voisins, a-t-il ajouté. Cet arrangement est rendu possible dans le cadre de l'accord de Paris qui avait été signé après le sommet du G8 en 2003 et avant l'Euro de football en 2008. En 2003, Genève avait dû recourir à des policiers allemands en l'absence d'un tel partenariat juridique.

/ATS
 

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