Gabriel Grossert prendra la tête du Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

La Bibliothèque nationale suisse a désigné Gabriel Grossert pour diriger le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN). L'historien de l'art succédera le 1er janvier 2026 à Madeleine Betschart, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année après une décennie à la barre.

Agé de 33 ans et domicilié à La Chaux-de-Fonds (NE), Gabriel Grossert est historien de l'art et actuellement commissaire d'exposition au CDN, indique mardi la Bibliothèque nationale suisse dans un communiqué. Actif sur la scène artistique romande, il préside la Société des amis du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, siège dans plusieurs jurys artistiques et mène en parallèle différents projets curatoriaux indépendants.

Après des études de lettres aux universités de Neuchâtel et de Lausanne, Gabriel Grossert a complété sa formation par un CAS en promotion d'institutions culturelles à l'Université de Neuchâtel. Il connaît bien le CDN qu'il a intégré en 2020 comme stagiaire, avant de poursuivre sa collaboration.

/ATS
 

