Un ressortissant allemand de 60 ans est décédé après une course d’escalade lors de la descente ...
Gadmen (BE): un homme se tue en randonnée

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Un ressortissant allemand de 60 ans est décédé après une course d’escalade lors de la descente à pied à Gadmen, sur la commune d'Innertkirchen dans l'Oberland bernois vendredi après-midi. Une enquête a été ouverte.

Un homme et son partenaire de cordée se rendaient à une course d’escalade sur le Pfriendler, qui culmine à 2500 mètres. Pour des raisons encore inconnues, lors de la descente à pied, l’un des hommes a fait une chute de plusieurs mètres jusqu’au pied du mur, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué dimanche.

Le partenaire de cordée ainsi que des tiers présents ont immédiatement alerté les secours. L’homme est toutefois décédé sur les lieux.

/ATS
 

