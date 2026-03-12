Galenica édulcore son plan de restructuration chez Bichsel

Le géant de la distribution de médicaments en Suisse Galenica a quelque peu revu à la baisse ...
Galenica édulcore son plan de restructuration chez Bichsel

Galenica édulcore son plan de restructuration chez Bichsel

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le géant de la distribution de médicaments en Suisse Galenica a quelque peu revu à la baisse le nombre de suppressions de postes induites par l'abandon annoncé fin février de la production pharmaceutique de sa filiale Bichsel, à 152 contre 170 initialement prévu.

Désormais close, la procédure de consultation n'a en revanche pas permis de revenir sur la décision d'arrêter fin 2026 cette activité, durablement déficitaire. D'ici là, l'entreprise s'efforcera d'assurer la livraison de ses principaux produits à ses clients, promet Galenica.

Les collaborateurs concernés seront informés sur leur sort dans les prochains jours et bénéficieront d'un plan social personnalisé, indique le groupe bernois dans un communiqué jeudi.

L'important segment des préparations magistrales sera confié au Laboratoire Golaz, à Lausanne, appartenant lui aussi à la galaxie Galenica.

La filiale Bichsel, sise à Interlaken, doit à l'avenir se concentrer avec ses quelque 140 autres collaborateurs sur les activités de soins à domicile.

/ATS
 

Actualités suivantes

DSM-Firmenich veut racheter pour 540 millions d'euros d'actions

DSM-Firmenich veut racheter pour 540 millions d'euros d'actions

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 07:47

Geberit: rentabilité ébréchée par la fermeture d'une usine en 2025

Geberit: rentabilité ébréchée par la fermeture d'une usine en 2025

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 07:36

Swiss Life étoffe ses primes en 2025, le bénéfice net stable

Swiss Life étoffe ses primes en 2025, le bénéfice net stable

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 07:29

Droits de douane: les USA relancent leurs actions

Droits de douane: les USA relancent leurs actions

Économie    Actualisé le 12.03.2026 - 05:04

Articles les plus lus