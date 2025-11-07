Garde suisse sous enquête pour insultes anti-juifs présumées

Un garde pontifical suisse fait l'objet d'une enquête pour des insultes qu'il aurait proférées ...
Photo: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI

Un garde pontifical suisse fait l'objet d'une enquête pour des insultes qu'il aurait proférées à deux femmes juives. L'incident se serait produit lors de l'audience générale du pape le mercredi 29 octobre.

Interrogé par l'agence italienne Ansa, le porte-parole de la Garde suisse pontificale, le caporal Eliah Cinotti, a confirmé vendredi qu'un 'épisode litigieux' avait été signalé et qu'une enquête interne, dont le contenu reste confidentiel, avait été lancée.

'Il s'agit d'une procédure normale car le service doit toujours être assuré avec le plus grand professionnalisme', a-t-il ajouté. L'affaire avait été révélée par le quotidien italien 'La Repubblica'.

Au cours de l'audience générale du pape, le mercredi 29 octobre, deux femmes juives auraient été insultées par un garde suisse en service sur la place Saint-Pierre. L'audience était consacrée au 60e anniversaire de la déclaration du concile Vatican II 'Nostra Aetate', promulguée le 28 octobre 1965 par le pape Paul VI. Le texte traite des relations de l'Eglise catholique avec les religions non chrétiennes. Le lieu était rempli de représentants d'autres religions, avec une forte représentation juive, selon Ansa.

Pape Léon XIV contre l'antisémitisme

L'une des personnes concernées, Michal Govrin, écrivaine et metteuse en scène israélienne, a raconté, cité par l'agence italienne: 'Alors qu'une collègue et moi-même, deux femmes qui ne sont généralement pas reconnues comme juives, passions par une entrée latérale de la place Saint-Pierre dans le cadre d'une délégation internationale de juifs, un membre de la Garde suisse pontificale nous a visiblement sifflé 'les juifs', puis 'a fait le geste de cracher dans notre direction avec un mépris évident'.

Si l'épisode est confirmé par l'enquête interne, des mesures drastiques pourraient être envisagées, selon Ansa. Lors de cette même audience, le pape Léon XIV avait déclaré: 'L'Eglise ne tolère pas l'antisémitisme et le combat, à cause de l'Evangile lui-même'. Cette déclaration avait été saluée par de longs applaudissements.

/ATS
 

