Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Gassmann Media cède sa participation dans RJB et dans le Journal du Jura. La nouvelle société Jura Media SA (JMSA), composée de la société Pressor SA ainsi que deux institutions de droit public Gilos et F.I.E.R., devient copropriétaire du quotidien et de la radio.

La société JMSA copilotera donc Le Journal du Jura, à Bienne, et la radio RJB, dans le Jura bernois, avec le groupe BNJ Media Holding (BNJ), ont indiqué lundi les partenaires. L'ambition de ceux-ci vise à 'faire grandir le journal en garantissant une édition papier de qualité, tout en accélérant le développement numérique'.

La décision de Gassmann Media, éditeur du Bieler Tagblatt, quotidien de langue allemande de la cité seelandaise, de céder sa participation à une société de l’Arc jurassien implique en conséquence de poursuivre une 'logique de rapprochement des médias francophones dans les régions du Jura bernois et de Bienne'.

L'opération permet à Gassmann Media de son côté de se concentrer sur son offre médiatique dans la région de Bienne, du Seeland et du canton de Berne.

