Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Gassmann Media annonce céder sa participation dans RJB et dans le Journal du Jura. La nouvelle ...
Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Photo: Gassmann Media

Gassmann Media cède sa participation dans RJB et dans le Journal du Jura. La nouvelle société Jura Media SA (JMSA), composée de la société Pressor SA ainsi que deux institutions de droit public Gilos et F.I.E.R., devient copropriétaire du quotidien et de la radio.

La société JMSA copilotera donc Le Journal du Jura, à Bienne, et la radio RJB, dans le Jura bernois, avec le groupe BNJ Media Holding (BNJ), ont indiqué lundi les partenaires. L'ambition de ceux-ci vise à 'faire grandir le journal en garantissant une édition papier de qualité, tout en accélérant le développement numérique'.

La décision de Gassmann Media, éditeur du Bieler Tagblatt, quotidien de langue allemande de la cité seelandaise, de céder sa participation à une société de l’Arc jurassien implique en conséquence de poursuivre une 'logique de rapprochement des médias francophones dans les régions du Jura bernois et de Bienne'.

L'opération permet à Gassmann Media de son côté de se concentrer sur son offre médiatique dans la région de Bienne, du Seeland et du canton de Berne.

/ATS
 

Actualités suivantes

Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 09:01

Amazon accusé d'avoir rusé pour multiplier ses abonnés Prime

Amazon accusé d'avoir rusé pour multiplier ses abonnés Prime

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 08:43

Google veut éviter le démantèlement de son empire publicitaire

Google veut éviter le démantèlement de son empire publicitaire

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 08:33

Explosion il y a 12 jours à Mexico: le bilan monte à 29 morts

Explosion il y a 12 jours à Mexico: le bilan monte à 29 morts

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 08:27

Articles les plus lus