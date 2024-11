Gaza: 3 collaborateurs de WCK tués, l'ONG suspend ses opérations

L'ONG World Central Kitchen (WCK) a annoncé suspendre ses activités après la mort dans une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza de trois de ses collaborateurs. L'armée israélienne accuse l'un d'eux d'avoir participé à l'attaque du 7-Octobre.

L'organisation américaine a confirmé dans la soirée à l'AFP que 'trois de (ses) prestataires' étaient dans la voiture' visée par une frappe israélienne et confirmé leur décès initialement annoncé par la Défense civile de Gaza.

WCK avait auparavant indiqué dans un communiqué ne disposer que 'd'informations incomplètes' et annoncer suspendre pour l'heure suspendre ses activités dans le territoire palestinien en guerre depuis plus d'un an.

'Terroriste'

L'armée israélienne affirme que l'un des collaborateurs de l'ONG tués est un 'terroriste' qui 's'est infiltré en Israël et a participé au massacre du 7 octobre dans le Kibboutz Nir Oz', tout proche de la bande de Gaza d'où le Hamas et ses alliés ont lancé leur attaque.

L'armée dit avoir 'ciblé', 'sur la base d'informations fiables', le véhicule dans lequel il circulait après l'avoir 'surveillé pendant un certain temps', et confirme qu'il travaillait pour WCK.

Au moins 5 morts

Selon le porte-parole de la Défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal, au moins cinq personnes ont été tuées 'dont trois employés de WCK' après une frappe aérienne israélienne sur une voiture qui circulait sur la route principale Salaheddine, dans le nord-est de Khan Younès.

Un témoin, Tamer Samour, a assuré à l'AFP que la voiture roulait 'derrière le convoi du Programme alimentaire mondial' lorsqu'elle a été ciblée.

Selon la Défense civile, la voiture était identifiable aux couleurs de WCK, ce que l'ONG a démenti, indiquant à l'AFP que '(son) logo n'était pas sur la voiture'.

Sur ce point, l'armée israélienne a affirmé que la voiture qu'elle a visée était 'un véhicule civil banalisé' et que son déplacement n'avait pas été coordonné dans le transport de l'aide.

Fourniture de pain

Le 1er avril dernier, sept travailleurs humanitaires de l'organisation fondée par le célèbre cuisinier José Andrés sont morts dans une série de trois frappes israéliennes sur leur convoi dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a reconnu une série d'erreurs à divers échelons.

Le 28 avril, l'ONG dont le siège est à Washington avait annoncé reprendre ses opérations dans la bande de Gaza. Vendredi, elle détaillait sur un réseau social le travail réalisée avec une boulangerie du sud de Gaza pour fournir 23'000 pains par jour dans un territoire ravagé par plus d'un an de guerre et menacé de famine, selon l'ONU.

Samedi, l'armée israélienne a indiqué qu''à la suite de (l') incident', les autorités avaient demandé à la communauté internationale ainsi qu'à l'administration de WCK de 'clarifier' la situation et de procéder à 'un examen urgent' sur des employés qui ont pris part, selon elle, aux attaques du 7 octobre 2023.

WCK a répondu qu'elle 'ne savait pas qu'une personne à bord du véhicule' samedi 'avait des liens présumés avec l'attaque du Hamas du 7 octobre'. Israël a formulé des critiques similaires à l'encontre de certains employés de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Gaza, sans fournir de preuves.

Plus de 330 humanitaires tués par Israël

Depuis le début de la guerre, au moins 333 travailleurs humanitaires ont été tués dans la bande de Gaza, selon des chiffres communiqués le 22 novembre par l'ONU.

La semaine précédente, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait appelé à la protection des travailleurs humanitaires après la mort d'employés de l'ONU à Gaza et a déclaré qu'un cessez-le-feu soutenu par les Etats-Unis était le meilleur moyen d'assurer leur sécurité.

/ATS