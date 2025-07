Gaza: Israël affirme que l'aide de 120 camions a été « distribuée »

Le Cogat, un organisme du ministère israélien de la Défense, a affirmé lundi que l'aide acheminée par 120 camions avait été 'distribuée' la veille par l'ONU et des organisations humanitaires à Gaza. La malnutrition y a atteint des 'niveaux alarmants', selon l'ONU.

'Plus de 120 camions ont été réceptionnés et (les denrées qu'ils portaient) distribué(e)s hier par l'ONU et des organisations internationales', a affirmé sur X cet organisme qui supervise l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Israël a déclaré dimanche une pause des combats quotidienne 'à des fins humanitaires' dans certains secteurs du territoire palestinien ravagé par près de 22 mois de guerre.

/ATS