Gaza: Israël et le Hamas ont accepté la 1re phase du plan de paix

Donald Trump s'est dit 'fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase' de son plan de paix pour Gaza, dans un message publié mercredi sur son réseau Truth Social.

'Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle', a indiqué le président américain.

'Avec l'aide de Dieu, nous les ramènerons tous à la maison', a promis simplement le Premier ministre Benjamin Netanyahu à propos des otages dans un bref communiqué publié par son bureau.

Donald Trump avait un peu plus tôt annoncé une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine, jugeant qu'un accord était 'très proche', au quatrième jour de négociations en Egypte pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza.

Il a cité l'Egypte comme probable destination, sans exclure une visite dans la bande de Gaza.

'Très encourageants'

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait auparavant fait état d'indices 'très encourageants' concernant les négociations indirectes entre le Hamas palestinien et Israël, et dit avoir invité, en cas d'accord, le président américain pour 'assister à sa signature'.

Signe des fortes pressions pour conclure un accord, des émissaires de M. Trump, le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani ainsi que le chef des services de renseignement turc Ibrahim Kalin avaient rejoint la station balnéaire de Charm el-Cheikh.

Basés sur le plan Trump, les pourparlers, lancés lundi, ont lieu deux ans après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël le 7 octobre 2023.

Pendant les discussions, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements meurtriers à travers le territoire palestinien, affamé, assiégé et dévasté, selon la Défense civile locale.

Garanties

Le plan Trump annoncé le 29 septembre prévoit un cessez-le-feu, un échange des otages enlevés le 7 octobre 2023 contre des prisonniers palestiniens retenus par Israël, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

'Un esprit d'optimisme prévaut', avait aussi déclaré à l'AFP Taher al-Nounou, un dirigeant du Hamas participant aux discussions.

Il a ajouté que son mouvement avait échangé avec Israël 'des listes de prisonniers (palestiniens) à libérer'. Et selon une source proche du Hamas, 'de premières cartes ont été présentées par la partie israélienne concernant le retrait de ses troupes'.

La veille, le négociateur en chef du Hamas Khalil al-Hayya avait réclamé des 'garanties' de M. Trump que la guerre à Gaza finirait 'une fois pour toutes'.

Le Hamas a accepté de libérer les otages, mais réclamé la fin de l'offensive israélienne et le retrait total israélien de Gaza. Il n'a pas mentionné son propre désarmement, point clé de la proposition.

M. Netanyahu a, lui, souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et répété que le Hamas devait être désarmé.

'Détruire le Hamas'

Le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir s'est rendu avant l'annonce venue de la Maison Blanche sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, provoquant l'ire du Hamas et de plusieurs pays arabes.

'Je prie seulement pour que notre Premier ministre permette une victoire totale à Gaza, afin de détruire le Hamas, avec l'aide de Dieu, et ramener les otages', a dit M. Ben Gvir, hostile à tout accord.

Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont toujours otages à Gaza dont 25 sont mortes selon l'armée.

En riposte, Israël a lancé une campagne militaire qui a dévasté le territoire palestinien, et fait selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 67'183 morts, en majorité des civils.

L'ONU a déclaré l'état de famine dans une partie de Gaza et ses enquêteurs affirment qu'Israël y commet un génocide. Des affirmations rejetées par Israël.

