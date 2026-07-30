Gaza: Trump annonce un accord sur le « désarmement complet » du Hamas

Donald Trump a annoncé jeudi que son Conseil de paix était parvenu à un accord sur le 'désarmement complet du Hamas et d'autres groupes armés' à Gaza.

'Aujourd'hui, le Conseil de Paix a conclu un accord HISTORIQUE pour le DESARMEMENT COMPLET du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. Il s'agit d'une étape monumentale vers une PAIX et une SECURITE durables', a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

'A mesure que le désarmement s'achève, les forces israéliennes se retireront et la Force internationale de stabilisation collaborera avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza', a encore précisé le président américain dans une autre publication sur Truth Social.

/ATS