Gaza a subi la pire crise économique jamais observée selon l'ONU

Le Produit intérieur brut (PIB) de la bande de Gaza a chuté de 83% par rapport à 2023. Il s'agit de 'la crise économique la plus grave' jamais observée, a affirmé mardi l'ONU à Genève. Pour l'ensemble des territoires palestiniens, il est retombé à son niveau de 2010.

Dans la bande de Gaza, le PIB par habitant a été ramené en raison de la guerre à 161 dollars (environ 130 francs), l'un des plus bas au monde, selon un rapport d'ONU Commerce et développement (CNUCED). Il ne constitue plus que 4,6% de celui de la Cisjordanie, alors que tous les deux étaient au même niveau il y a trente ans.

Les infrastructures ont été détruites et la population a été déplacée. Les perturbations dans le système éducatif et dans les prestations vont avoir des effets à long terme, estime l'agence onusienne. Même avec une aide importante, il faudra peut-être des décennies pour retrouver la situation d'avant octobre 2023.

En Cisjordanie, le PIB a aussi subi les conséquences des violences israéliennes. Il a reculé de 17% et celui par habitant a diminué de 18,8%.

/ATS