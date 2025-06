Gaza: crimes contre l'humanité contre les écoles et sites religieux

L'armée israélienne a perpétré des crimes contre l'humanité d'extermination en ciblant des civils réfugiés dans des écoles et des sites religieux, selon des enquêteurs onusiens. Ils ont dénoncé mardi à Genève une volonté d'affecter les prochaines 'générations'.

'Nous voyons de plus en plus d'indications qu'Israël mène une campagne concertée pour éliminer la vie des Palestiniens à Gaza', affirme la présidente de la Commission d'enquête internationale sur Israël et les territoires palestiniens, Navi Pillay.

L'Etat hébreu a recouru à des frappes aériennes, des bombardements, des incendies et des destructions sur 90% des écoles et des universités, affirme le rapport des trois enquêteurs qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU.

'Des preuves significatives' d'utilisation d'écoles et de sites religieux pour des raisons militaires, notamment la conversion d'une université en synagogue pour les troupes, ont aussi été obtenues. Le même reproche est fait à la branche militaire du Hamas dans une école, ajoute également le rapport.

/ATS