Gaza: la question des otages pèse toujours sur le cessez-le-feu

Le fragile cessez-le-feu à Gaza a été de nouveau ébranlé samedi, lorsque le Hamas a remis trois corps ne correspondant pas à ceux des otages enlevés le 7 octobre 2023, tandis que l’armée israélienne a de nouveau frappé le territoire palestinien.

Selon une source sécuritaire à Gaza, des tirs de l'armée israélienne et des frappes aériennes ont été entendus samedi autour de Khan Younès (sud).

Une source militaire israélienne avait déjà indiqué vendredi soir, au moment de la remise des corps, qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de corps d'otages.

Cette énième péripétie depuis le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël, accompagnée de frappes israéliennes, intervient alors que les Israéliens ont déjà exprimé leur colère face aux retards successifs dans la remise des corps des otages.

Le gouvernement israélien a accusé le Hamas de violer l'accord de trêve. Et les familles des otages ont exigé des mesures plus sévères pour contraindre le groupe palestinien à se conformer à l'accord.

A deux reprises depuis le 10 octobre, Israël a mené des bombardements massifs sur Gaza en représailles à des tirs qui ont tué trois de ses soldats. Le 19 octobre, les bombardements israéliens avaient fait au moins 45 morts et mardi 104, selon des sources palestiniennes.

Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël.

Parmi les 17 dépouilles restituées figurent celles de 15 Israéliens, d'un Thaïlandais et d'un Népalais.

Conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu négociés sous la houlette des Etats-Unis, pour chaque Israélien rendu, Israël a remis 15 corps de Palestiniens décédés pendant la guerre, soit un total de 225.

Situation critique

A Gaza la situation humanitaire et sécuritaire reste alarmante.

'La nuit dernière, j'ai entendu plusieurs fois des coups de feu provenant des forces d'occupation. Nous n'avons ni nourriture ni eau pour boire ou nous laver. La situation est critique. La trêve a commencé, mais la guerre n'est pas terminée', a raconté à l'AFP Hisham al-Bardai, un père de famille de 37 ans.

Pour Sumaya Daloul, 27 ans, qui vit avec ses parents, 'la vie n'a pas de sens'. 'La mort est préférable à la vie. Nous n'avons ni argent, ni travail, ni nourriture, ni eau, ni électricité, ni internet', raconte-t-elle.

Le directeur général du Bureau gouvernemental des médias à Gaza, Ismail Al-Thawabteh estime qu'il 'reste 20.000 engins explosifs non explosés issus de la guerre et de l'occupation dans diverses zones de la bande de Gaza'.

Samedi, la Jordanie et l'Allemagne ont estimé qu'une force internationale censée soutenir une future police palestinienne à Gaza dans le cadre du plan de gouvernance post-conflit du président américain Donald Trump devrait bénéficier d'un mandat de l'ONU.

La force dite 'de stabilisation internationale' (ISF), est censée former et soutenir les policiers palestiniens sélectionnés dans la bande de Gaza, avec le soutien de l'Égypte et de la Jordanie. Elle doit aussi sécuriser les zones frontalières et empêcher la contrebande d'armes vers le Hamas.

La Turquie accueillera lundi à Istanbul une réunion des ministres des Affaires étrangères de pays musulmans en soutien au plan de paix américain pour Gaza.

