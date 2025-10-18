Gaza: le Hamas prépare une attaque contre des civils dit Washington

Le département d'Etat américain a indiqué samedi disposer d''informations crédibles' selon lesquelles le mouvement islamiste palestinien Hamas préparait une attaque imminente contre des civils à Gaza. Une attaque serait une 'violation du cessez-le-feu', souligne-t-il.

'Cette attaque planifiée contre des civils palestiniens constituerait une violation directe et grave de l'accord de cessez-le-feu et compromettrait les progrès significatifs réalisés grâce aux efforts de médiation', a déclaré le département d'État dans un communiqué.

'Si le Hamas réalise cette attaque, des mesures seront prises pour protéger la population de Gaza et préserver l'intégrité du cessez-le-feu', ajoute-t-il.

/ATS