Gaza: les secours annoncent 20 morts dans une frappe israélienne

La Défense civile à Gaza a annoncé la mort de vingt personnes dans une attaque aérienne israélienne mercredi sur un immeuble résidentiel dans le nord du territoire palestinien. L'armée israélienne affirme avoir visé un commandant du Hamas.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a fait état de '20 martyrs et de plus de 40 blessés' dans le raid à Choujaïya, un quartier de Gaza-ville, ajoutant que la recherche de corps dans les décombres se poursuivait.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué avoir 'frappé un terroriste de haut rang du Hamas qui était responsable de la planification et de l'exécution d'attaques terroristes' depuis ce secteur, ajoutant avoir 'pris nombre de mesures pour limiter les dommages aux civils'.

Tentes de déplacés, corps déchiquetés

Ayoub Salim, 26 ans, un habitant du quartier, a raconté que 'plusieurs missiles' avaient ciblé l'immeuble de quatre étages et la zone autour où se trouvaient des tentes de déplacés.

'Des éclats ont volé dans toutes les directions', a-t-il ajouté, décrivant 'une scène terrifiante' et faisant état de corps déchiquetés et d'autres ensevelis sous les décombres. 'On entendait les cris de gens paniqués', a-t-il dit.

Près de 1500 morts depuis le 18 mars

Après deux mois de trêve dans la guerre à Gaza, l'armée israélienne a repris le 18 mars ses bombardements aériens puis son offensive terrestre afin de contraindre, selon Israël, le mouvement islamiste palestinien Hamas à libérer les otages israéliens qu'il retient encore.

Mercredi, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé que 1482 personnes avaient été tuées depuis le 18 mars.

Le ministère a ajouté que le bilan total depuis le début de la guerre, déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, s'élève désormais à 50'846 morts dans la bande de Gaza dévastée et assiégée.

Négociations au point mort

Un membre du bureau politique du Hamas, Hossam Badran, a jugé mardi 'nécessaire de parvenir à un cessez-le-feu', ajoutant que le contact avec les médiateurs était maintenu, mais qu'aucune nouvelle proposition n'était sur la table.

Lors d'une rencontre à Washington lundi avec le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit travailler à un nouvel 'accord' sur la libération des otages.

Sur les 251 otages enlevés lors de l'attaque du 7-octobre, 58 sont toujours retenus à Gaza dont 34 morts selon l'armée israélienne.

/ATS