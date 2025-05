Gaza: papamobile de François convertie en dispensaire pour enfants

Une papamobile du pape François va être convertie en dispensaire pour les enfants de Gaza. Cela conformément à la volonté exprimée de son vivant, a annoncé Caritas, la branche humanitaire du Vatican.

Il s'agit d'un véhicule de marque Mitsubishi ayant servi au voyage du pape à Bethléem en 2014. 'Les travaux sont déjà en cours' pour transformer le petit véhicule blanc, a précisé Caritas dans un communiqué.

Contacté par l'AFP, le secrétaire général de Caritas Suède, Peter Brune, a expliqué que 'l'initiative revient au cardinal (suédois Anders) Arborelius qui pensait que la voiture devait servir à quelque chose'. 'Il en a parlé au pape et le pape a accepté', a-t-il ajouté.

'Crise humanitaire de plus en plus aiguë'

'Le but est de fournir des soins médicaux directement à ceux qui sont privés de services essentiels et de protéger leurs droits et leur dignité', souligne Caritas, rappelant que 'presque un million d'enfants sont déplacés alors que la crise humanitaire à Gaza est de plus en plus aiguë'.

'Lorsque le couloir humanitaire avec Gaza rouvrira', le véhicule mis à disposition de Caritas Jérusalem sera 'prêt pour fournir des soins de base aux enfants'.

Ce petit dispensaire mobile sera équipé en kits de suture, seringues, oxygène et vaccins stockés dans un mini-frigo. Le véhicule, doté d'un chauffeur, sera géré par une équipe de médecins.

'Ce véhicule représente l'amour et la solidarité de Sa Sainteté pour les plus vulnérables, qu'il a manifestés durant toute la crise', a commenté le secrétaire général de Caritas Jérusalem, Anton Safar, cité par le communiqué.

'Situation ignoble' dénoncée

La veille de sa mort encore, dans un message à l'occasion de Pâques lu par un collaborateur depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape avait dénoncé la 'situation humanitaire dramatique et ignoble' à Gaza. Il avait aussi renouvelé à cette occasion son appel à un cessez-le-feu ainsi qu'à la libération des otages israéliens.

A sa mort, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avait salué 'un ami fidèle du peuple palestinien et de ses droits légitimes', notant qu'il 'avait reconnu l'Etat palestinien et autorisé le drapeau palestinien à être hissé au Vatican'.

