Gaza: plus d'otages pourraient être morts, dit le président Trump

Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi que plus d'otages retenus à Gaza pourraient ...
Photo: KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN

Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi que plus d'otages retenus à Gaza pourraient être morts, en avançant plusieurs nombres différents. Les Etats-Unis sont en 'négociation approfondie' avec le mouvement islamiste Hamas, a-t-il assuré.

'Il se pourrait que certains soient morts récemment, d'après ce que j'entends. J'espère que c'est faux, mais il y a plus de trente corps dans cette négociation', a déclaré le président américain à la Maison-Blanche, au 700e jour de guerre entre Israël et le Hamas.

Le milliardaire républicain a d'abord avancé le nombre de '38 morts environ, des jeunes et belles personnes mortes', avant d'évoquer les nombres de 20 et 30.

Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 47 sont toujours retenues à Gaza, dont 25 sont décédées selon l'armée israélienne.

'Libérez les tous'

'Nous sommes en négociation approfondie avec le Hamas', a encore affirmé Donald Trump. 'Nous leur disons: 'Libérez-les tous immédiatement, libérez-les tous et de bien meilleures choses arriveront. Mais si vous ne les libérez pas tous, la situation va être difficile. Cela va être terrible', a-t-il poursuivi.

L'armée israélienne a annoncé vouloir s'emparer de la ville de Gaza, qu'elle présente comme le dernier grand bastion du Hamas dans l'enclave palestinienne.

L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.

Les représailles militaires israéliennes ont fait au moins 64'300 morts à Gaza, en majorité des femmes et des mineurs, selon des données du ministère de la santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

/ATS
 

