Gaza: plus de 500'000 personnes de retour depuis le cessez-le-feu

Plus de 500'000 personnes sont retournées dans le nord de la bande de Gaza depuis l’entrée ...
Photo: KEYSTONE/EPA/HAITHAM IMAD

Plus de 500'000 personnes sont retournées dans le nord de la bande de Gaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël vendredi à 11h00 (heure suisse). L’annonce a été faite samedi par la Défense civile du territoire palestinien.

'Plus d'un demi-million de personnes sont arrivées à Gaza entre hier et maintenant', a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. Cette organisation de premiers secours opère sous l’autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.

L’armée israélienne a mis en garde la population vendredi après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, indiquant que plusieurs zones du nord du territoire, ravagé par plus de deux ans de guerre, restaient dangereuses. Elle a appelé les civils à ne pas s’approcher des troupes israéliennes encore présentes dans le territoire.

/ATS
 

Monde    Actualisé le 11.10.2025 - 17:37

