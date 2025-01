Gazta: un « dernier cycle » de négociations doit débuter mardi

Un 'dernier cycle' de pourparlers en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas à Gaza doit députer mardi au Qatar pour mettre fin à plus de 15 mois de guerre dans le territoire palestinien, a affirmé à l'AFP une source proche des négociations.

'Une dernière série de discussions devrait avoir lieu aujourd'hui (mardi) à Doha', entre les chefs des agences de renseignement israéliennes, les médiateurs américains et le premier ministre du Qatar d'un côté, et les médiateurs et le mouvement islamiste palestinien Hamas de l'autre, a déclaré cette source sous couvert d'anonymat, en vue de 'finaliser les derniers détails de l'accord'.

Le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte tentent depuis des mois de parvenir à un accord pour faire cesser les hostilités et obtenir la libération des 94 otages retenus dans la bande de Gaza, dont 34 sont morts selon l'armée israélienne.

Les négociations indirectes ont repris début janvier dans la capitale qatarie.

Lundi, une source proche des négociations avait fait état de 'progrès significatifs' réalisés 'sur les derniers points d'achoppement', permettant d'aboutir à une nouvelle proposition 'concrète' soumise aux parties.

Cette proposition, qui prévoit dans un premier temps la libération de plus d'une trentaine d'otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens, a été 'positivement' accueillie par les deux parties, avait indiqué cette source.

