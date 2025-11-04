Geberit ralentit sur neuf mois, confirme ses perspectives

Geberit a vu ses recettes légèrement augmenter mais ses autres indicateurs financiers se péjorer ...
Photo: KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Geberit a vu ses recettes légèrement augmenter mais ses autres indicateurs financiers se péjorer sur les neuf premiers mois de l'année. La direction a très légèrement et partiellement relevé ses attentes pour l'ensemble de l'exercice.

Le groupe st-gallois a vu ses recettes nettes augmenter de 2,0% sur un an à 2,45 milliards de francs entre janvier et fin septembre, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Ajusté d'effets de changes négatifs de 58 millions, les ventes ont progressé de 4,4%.

La rentabilité du spécialiste des équipements sanitaires a par contre reculé, le résultat d'exploitation (Ebit) cédant 1,6% à 633,1 millions et la marge afférente perdant 0,9 point à 25,9%. Le bénéfice net a quant à lui reculé de 1,2% à 494,3 millions.

Ces chiffres clés sont conformes aux prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP.

Impact limité des droits de douane US

La direction de Geberit prévoit désormais pour l'ensemble de 2025 une hausse du chiffre d'affaires net en monnaies locales de 4,5% (+4,0% précédemment) et une marge Ebitda d'environ 29%, contre 29,6% en 2024.

Le groupe avait récemment indiqué vouloir réaliser quelque 10 millions de francs d'économies annuelles dès 2027, grâce à la fermeture de l'usine de céramique de Wesel en Allemagne. Les coûts liés à cette fermeture sont chiffrés à 17 millions au premier semestre, auxquels devraient s'ajouter 5 millions supplémentaires au deuxième semestre et 3 millions l'an prochain.

Concernant les droits de douane américains imposés sur les exportations suisses, le groupe estime qu'ils n'ont pas un impact important sur son activité. Geberit produit en effet sur place la majeure partie des produits qu'il vend outre-Atlantique.

/ATS
 

