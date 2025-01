General Motors dans le rouge au 4e trimestre

Le constructeur automobile américain General Motors a été plombé au quatrième trimestre par une lourde charge liée à ses activités en Chine mais son chiffre d'affaires, en hausse, a dépassé les attentes des analystes, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Entre octobre et fin décembre, le groupe de Detroit (Michigan) a enregistré une perte de quasiment 3 milliards de dollars (2,7 milliards de francs), contre un bénéfice de 2,1 milliards un an auparavant.

Cette perte est due à une charge comptable de 5 milliards de dollars, liée principalement à des dépréciations d'actifs dans le cadre de sa participation dans des sociétés communes avec le constructeur chinois SAIC.

General Motors avait averti dès le 4 décembre qu'il allait procéder à des dépréciations d'actifs dans ce cadre, en indiquant alors que ces dépréciations seraient comprises entre 5,3 et 5,6 milliards de dollars.

Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net ressort donc en recul de près de 41% à 6 milliards de dollars. Néanmoins, ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action - donnée privilégiée par les marchés -, s'établit en hausse (+55%) à 1,92 dollar au quatrième trimestre, supérieur au consensus.

Le groupe (qui produit notamment Chevrolet, Cadillac, Buick) se targue de ventes solides sur son premier marché, l'Amérique du Nord. D'octobre à décembre, il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires total de 47,7 milliards de dollars (+11% sur un an), supérieur au consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Sur l'ensemble de l'année 2024, General Motors publie un chiffre d'affaires en croissance de 9,1% à 187,4 milliards de dollars, là aussi nettement supérieur aux attentes des analystes.

Le groupe a été particulièrement soutenu par les Etats-Unis, où sa part de marché a progressé, atteignant 17,5% au quatrième trimestre 2024. En tout, il y a vendu 2,7 millions de véhicules l'an dernier (+4% sur un an).

A l'inverse, le premier constructeur automobile du marché américain, qui a longtemps occupé une position forte en Chine, y a vu son importance s'effriter sous l'effet d'une montée en puissance de la concurrence et de nouveaux entrants, notamment dans la voiture électrique.

Pour preuve, ses parts de marché y sont passées de 8,4% en 2023 à 6,9% l'an dernier, pour un nombre de véhicules vendus en repli de 12% sur l'année à 1,8 million.

Pour 2025, General Motors a dit s'attendre à une année de 'performance solide'. Il table sur un bénéfice net compris entre 11,2 et 12,5 milliard de dollars et un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 11 et 12 dollars. Le constructeur estime que les améliorations de la rentabilité sur le segment des véhicules électriques devraient permettre de compenser des baisses de prix.

