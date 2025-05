Genève pourrait revoter sur les ouvertures dominicales

A Genève, la majorité de droite du Grand Conseil a approuvé jeudi soir un projet de loi portant sur l'ouverture des magasins deux dimanches par an en plus du 31 décembre. La gauche a annoncé le lancement d'un référendum.

Les Genevois se sont déjà prononcés à trois reprises sur cette question qui vise à soutenir le commerce local, en difficulté. Le projet de loi du PLR, accepté par 63 oui et 33 non, modifie la loi sur les ouvertures des magasins (LHOM) pour permettre une ouverture facilitée deux dimanches par an. Férié à Genève, le 31 décembre est assimilé à un dimanche et déjà soumis à ce régime.

En 2016, le souverain avait accepté que les commerces soient ouverts trois dimanches par an, à condition qu'une convention collective de travail (CCT) étendue existe dans la branche. Or ces négociations n'ont jamais abouti. En 2019, il votait une loi expérimentale de deux ans pour permettre ces ouvertures sans CCT. Attaquée par voie référendaire, la pérennisation de ce régime a toutefois été refusée en 2021.

