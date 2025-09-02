Gérard Depardieu renvoyé en procès pour viols

Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris ...
Photo: KEYSTONE/AP/AURELIEN MORISSARD

Une juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de Gérard Depardieu, 76 ans, pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. C'est ce qu'a appris mardi l'AFP de sources proches du dossier.

'Sept ans après, sept ans d'horreur et d'enfer... (...) L'ordonnance vient rétablir une forme de vérité judiciaire. Je crois que j'ai du mal à réaliser tant c'est énorme. Je suis soulagée', a salué sur Instagram la comédienne, qui avait porté plainte quelques jours après les faits de 2018 qu'elle dénonce.

Gérard Depardieu, qui évoque lui une relation consentie, est mis en examen depuis le 16 décembre 2020 dans le cadre de cette instruction. Son avocat, sollicité par l'AFP, n'a pas commenté dans l'immédiat.

Après un premier classement sans suite pour 'infraction insuffisamment caractérisée', l'actrice avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, qui avait abouti à l'été 2020 à l'ouverture d'une information judiciaire.

/ATS
 

