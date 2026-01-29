Givaudan: coup de frein sur la croissance en 2025

Givaudan a vu sa croissance ralentir et son bénéfice se contracter en 2025, reflet notamment ...
Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Givaudan a vu sa croissance ralentir et son bénéfice se contracter en 2025, reflet notamment d'une hausse des coûts des matières premières liée aux droits de douane. Le géant des arômes et parfums entend néanmoins gratifier ses actionnaires d'un dividende relevé.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,47 milliards de francs, soit une augmentation de 0,8% sur un an. Sur une base comparable, soit en termes organiques, la croissance est de 5,1%, contre 12,3% au cours de l'année record 2024.

Pour ce qui est de la rentabilité, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 1,75 milliard de francs et la marge correspondante à 23,4%, contre 1,77 milliard, respectivement 23,8% précédemment. Le résultat net atteint à 1,07 milliard de francs, après 1,09 milliard.

Le flux de trésorerie disponible s'élevait à 1,05 milliard. L'endettement net atteignait 3,68 milliards de francs à la fin de l'année.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale un dividende de 72,00 francs par action pour l'exercice 2025, ce qui représente une augmentation de 2,9%.

Ces chiffres correspondent peu ou prou aux attentes des analystes interrogés par AWP. Le consensus anticipait des recettes de 7,47 milliards de francs et une croissance organique de 5,2%. L'Ebitda était estimé à 1,78 milliard, la marge à 23,8% et le bénéfice net à 1,05 milliard.

