Givaudan lance la construction d'un nouveau site aux Etats-Unis

Givaudan annonce mercredi investir 187 millions de francs dans la construction d'une nouvelle usine de production près de Cincinnati, dans l'Ohio, aux Etats-Unis. Le géant verniolan des arômes et parfums entend renforcer sa présence dans la région nord-américaine.

Le nouveau site, dont la construction a débuté et qui viendra compléter les installations existantes de la société en Amérique du Nord, s'étendra sur 24'000 mètres carrés et sur une superficie totale réservée de plus de 100'000 mètres carrés 'afin de répondre à la croissance future', fait savoir Givaudan dans un communiqué paru mercredi. Son achèvement est prévu d'ici mars 2027.

'Il représente notre plus important investissement aux États-Unis depuis de nombreuses années, ce qui démontre l'importance de ce marché pour Givaudan ainsi que pour l'industrie alimentaire', relève le directeur général du groupe, Gilles Andrier, cité dans le document.

A terme, l'usine doit créer 'plus de 300 emplois dans divers domaines de compétences'.

Givaudan compte actuellement 17 sites aux Etats-Unis et au Canada pour sa division Goût et Bien-être.

