Givaudan porte plainte contre des employés pour vols de parfum

Le géant verniolan des arômes et parfums Givaudan a licencié plusieurs employés pour vols de ...
Givaudan porte plainte contre des employés pour vols de parfum

Givaudan porte plainte contre des employés pour vols de parfum

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le géant verniolan des arômes et parfums Givaudan a licencié plusieurs employés pour vols de parfum. Une plainte pénale a été déposée, a indiqué mercredi le groupe à l'agence AWP, confirmant une partie des informations du quotidien La Tribune de Genève.

'Nous avons récemment conclu une enquête relative à un problème présumé survenu à Vernier. Cette enquête a conduit au licenciement de quelques employés de production' pour manquements aux obligations et aux standards de conduite attendus des collaborateurs, explique le responsable communication du site, Thomas Roztocil.

Sur le montant des préjudices, qui s'élèverait à plusieurs dizaines de milliers de franc, et sur le nombre de sept employés concernés, M. Roztocil indique être limité dans le partage de détails en raison de la procédure en cours. Il a toutefois assuré que 'ce problème n'a eu aucune répercussion sur les clients'.

Selon le journal, des dénonciations internes auraient déclenché une série de contrôles menés par la direction. Ces vérifications ont permis de constater des manques de poids dans les quantités envoyées chez les clients. Au sujet d'une interpellation évoquée par La Tribune de Genève, Givaudan n'a pas confirmé cette information.

Le syndicat Unia a assuré à AWP s'être mis en relation avec l'antenne Région Genève afin de suivre plus en détail le dossier des employés concernés.

/ATS
 

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