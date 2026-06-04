Givaudan prend le contrôle d'Eurofragrance en Espagne

Givaudan a acquis une participation majoritaire dans le spécialiste de la création de parfums ...
Givaudan prend le contrôle d'Eurofragrance en Espagne

Givaudan prend le contrôle d'Eurofragrance en Espagne

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Givaudan a acquis une participation majoritaire dans le spécialiste de la création de parfums Eurofragrance, basé à Barcelone. Les contours financiers de la transaction ne sont pas dévoilés.

L'activité d'Eurofragance aurait représenté environ 185 millions de francs de ventes supplémentaires en 2025 sur une base proforma, indique le géant verniolan des arômes et parfums vendredi dans un communiqué.

Cette opération vise à renforcer la position de Givaudan sur les marchés à forte croissance, en s'appuyant sur la présence régionale d'Eurofragance.

Implantée en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, la société espagnole est spécialisée dans la parfumerie de luxe. Elle conçoit et produit également des fragrances destinées aux produits d'hygiène et de toilette et aux produits ménagers.

Avec une croissance organique de 7,9% l'an dernier, le segment parfums et beauté est le plus porteur pour Givaudan, représentant 3,83 milliards de francs de recettes, soit près de la moitié du chiffre d'affaires du groupe.

La parfumerie fine en est le principal moteur, inscrivant une progression de 18,3% des ventes.

/ATS
 

Actualités suivantes

SEF 2026: Sergio Ermotti réaffirme sa volonté de rester en Suisse

SEF 2026: Sergio Ermotti réaffirme sa volonté de rester en Suisse

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 19:17

SEF 2026: Roche dénonce un « chantage » des USA et de la Chine

SEF 2026: Roche dénonce un « chantage » des USA et de la Chine

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 17:49

SEF 2026: Parmelin pas surpris par l'annonce des droits de douane

SEF 2026: Parmelin pas surpris par l'annonce des droits de douane

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 17:33

Partners Group: vers un problème plus large dans le crédit privé

Partners Group: vers un problème plus large dans le crédit privé

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 15:07

Articles les plus lus

Le taux de chômage reste stable en mai

Le taux de chômage reste stable en mai

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 10:13

Les résidences secondaires en montagne de plus en plus onéreuses

Les résidences secondaires en montagne de plus en plus onéreuses

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 12:31

La Poste va supprimer soixante emplois à plein temps dans l'IT

La Poste va supprimer soixante emplois à plein temps dans l'IT

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 12:45

Le bitcoin à son plus bas niveau depuis février

Le bitcoin à son plus bas niveau depuis février

Économie    Actualisé le 04.06.2026 - 14:55