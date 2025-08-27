Givaudan renouvelle ses organes dirigeants. Actuel directeur général du numéro un mondial des arômes et parfums, Gilles Andrier, quittera ses fonctions en mars prochain, après avoir dirigé le groupe genevois 20 ans durant.

Il est proposé comme successeur de Calvin Grieder à la présidence de l'entreprise à compter de la prochaine assemblée générale. Responsable de la région Asie, Moyen-Orient et Afrique du groupe alimentaire français Danone, Christian Stammkoetter est nommé directeur général de la multinationale établie à Vernier, dans le canton de Genève, à compter du 1er mars prochain, précise mercredi cette dernière. M. Andrier, qui prendra alors sa retraite, aura oeuvré plus de trente pour Givaudan.

Sous sa direction, Givaudan a connu une croissance significative à la faveur de son expansion géographique, de la diversification de sa clientèle et l'élargissement de son portefeuille, complétée par plus de 20 acquisitions. De fin 2004 et fin 2024, la société est passée de 5900 à 16'900 employés, son chiffre d'affaires a presque triplé, passant de 2,7 milliards de francs à plus de 7,4 milliards, indique le groupe verniolan.

Christian Stammkoetter est membre de la direction générale de Danone et apporte plus de 25 ans d'expérience internationale dans le secteur des biens de consommation courante, allant des produits d'hygiène personnelle à l'alimentation, en passant par les boissons et la nutrition, dans plusieurs régions du monde. Le conseil d'administration se dit convaincu qu'il 'continuera à assurer le succès à long terme de Givaudan, en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes'.

Un changement interviendra également au sein du conseil d'administration de Givaudan, Calvin Grieder ayant fait part de son intention de ne pas solliciter de nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire, le 19 mars prochain. Il quittera ainsi l'organe de surveillance après y avoir siégé douze ans durant. Gilles Andrier est proposé pour lui succéder.

En parallèle aux changements dans ses organes dirigeants, Givaudan a dévoilé ses objectifs à l'horizon 2030, soit une croissance organique moyenne de 4 à 6 %, contre 4 à 5 % pour le précédent cycle de cinq ans. Le flux de trésorerie disponible moyen devrait quant à lui rester supérieur à 12 % du chiffre d'affaires, le groupe souhaitant poursuivre sa quête de cibles d'acquisitions.

